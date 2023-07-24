Резников надеется, что этот тип боеприпасов будет более эффективным, чем обычные снаряды.

Украина поделится с США отчетом о применении кассетных боеприпасов, подтвердил в комментарии CNN министр обороны Алексей Резников. Ранее Вашингтон неоднократно подчеркивал, что запрещает использовать кластерные боеприпасы по территории России, в Киеве тогда с этим условием согласились.

В разговоре с журналистами Резников сказал, что ожидает отчет, который затем передаст Пентагону "вероятно в понедельник или вторник", то есть 24 или 25 июля.

"Мы сообщим о последствиях этого применения (кассетных боеприпасов), поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь этим отчетом со своими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективны, чем обычные боеприпасы", - заявил Резников.

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Кассетные снаряды - главное

После многомесячных дискуссий в Белом доме США таки согласовали отправку Украине кассетных боеприпасов, о чем Киев официально начал просить еще весной 2023 года.

Однако решение было раскритиковано правозащитными организациями, поскольку этот тип снарядов запрещен во многих странах мира из-за высоких рисков для гражданского населения. На что украинский президент Владимир Зеленский ответил, что считает "справедливым" ответ кассетными боеприпасами по оккупантам, неоднократно терроризировавших этим вооружением украинское гражданское население.

Кроме того, Украина также подтвердила, что согласна использовать кластерные боеприпасы только в зоне боевых действий на оккупированных территориях и только по российским войскам.

Недавно стало известно о первых боевых применениях кассетных снарядов на фронте. Множество новостей о погибших топ-оккупантах и "военкорах" коственно подтверждает, что свое соглашение Украина выполняет.

Передача кассетных снарядов была прежде всего продиктована необходимостью ВСУ в артиллерийских снарядах, дефицит запаса которых сейчас чувствуют и США, и Европа.

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