По данным из открытых источников количество переданных Украине ракет Storm Shadow и SCALP-EG можно оценить на уровне "нескольких десятков", отмечают специалисты.

После того, как во временно оккупированном Севастополе был нанесен удар крупному десантному кораблю "Минск" и ракетоносителю "Калибров" – субмарине проекта 636.6 "Ростов-на-Дону" – идут разговоры о том, какие ракеты были применены во время атаки. Основная версия заключается в том, что завод был атакован ракетами Storm Shadow, однако не исключается и применение украинских "Нептунов".

Эксперты Defense Express попытались разобраться, могли ли украинские военные применить во время атаки по заводу в оккупированном Севастополе именно "Нептуны". В частности, такую версию не исключает портал The Drive, который предположил, что Украина могла использовать модифицированные ракеты "Нептун", адаптированные для ударов по наземным целям.

"А если вспомнить благодарность украинским пилотам от командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, то вероятно не просто модифицированный для ударов по наземным целям "Нептун", а еще и выполненный в воздушной версии. Во всяком случае сделать такое предположение было бы вполне логично, если оглядываться на тот массив данных по модифицированному "Нептуну", который выложил в открытый доступ тот же The Drive. Ну и сама логика диктует, что если таких ракет у Украины уже могло быть "пару десятков", то они тоже могли быть использованы для ударов по врагу", – говорится в материале Defense Express.

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Отмечается, что по данным из открытых источников можно предположить, что количество переданных Украине ракет Storm Shadow и SCALP-EG можно оценить на уровне "нескольких десятков". При этом стоит учитывать, что крылатые ракеты нужны украинским войскам для эффективного поражения вражеской логистики.

Эксперты отметили, что в материале портала The Drive заявили, что уничтоженные в Севастополе десантный корабль "Минск" и субмарина "Ростов-на-Дону" попали под поражение именно потому, что не имеют "камуфляжного" окраса, который широко используется на кораблях ЧФ РФ. Главная задача такого окраса – именно "размывание" тепловой сигнатуры, на которую якобы должны наводиться ракеты Storm Shadow или модифицированный "Нептун". Специалисты называют это предположение довольно спорным.

"Здесь от Defense Express подчеркнем, что окрашивание металла на кораблях на самом деле никак не влияет на уровень тепловой сигнатуры, которую должны выдавать эти цели. Кроме того, не является доказанным, что системы наведения модифицированных ракет "Нептун" или же авиационных КР Storm Shadow ориентируются именно на инфракрасную сигнатуру цели. Поэтому, похоже, здесь мы можем сделать такой вывод – "камуфляжный" окрас на кораблях ЧФ РФ имеет на самом деле такую же нулевую эффективность при защите от возможных атак ВСУ, как и накрытие шинами самолетов "ВКС РФ" на стоянках", – резюмировали эксперты.

Атака по кораблям РФ в оккупированном Севастополе

В ночь на 13 сентября Крыма всколыхнули громкие взрывы. Во временно оккупированном Севастополе сообщали о прилете, в городе возник мощный пожар в районе Судоремонтного завода.

Уже под утро было известно, что вследствие "бавовны" повреждения получили два российских корабля: большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка, которая была носителем крылатых ракет "Калибр".

Специалисты нидерландской мониторинговой группе Oryx заявили, что корабль "Минск" в ходе атаки не просто получил повреждения. Судно признали полностью уничтоженным.

Представитель представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что поражены корабли с большой вероятностью восстановлению не подлежат. Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также считает, что российские оккупанты вряд ли смогут восстановить пораженные корабли в ближайшей перспективе.

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