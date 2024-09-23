Украина должна сосредоточиться на освоении только одного типа самолетов, считает эксперт.

Продолжается война в Украине, и нашей стране надо получить не менее 200 истребителей F-16 для установления паритета с россиянами в небе.

Об этом летчик-испытатель первого класса, полковник Воздушных сил ВСУ Александр Лиходид сказал в эфире телеканала "Киев24". Он считает, что 10-20 любых самолетов на фронте ничего не решают, тем более, когда в условиях войны происходит сначала освоение управления истребителями F-16.

"F-16 - это наше будущее, и это будет основная машина наших Воздушных сил. Тут второе - Умеров, Верховная Рада, руководство страны хочет взять "Миражи", "Грипены", "Тайфуны"... Вот это будет горе для нас. Это горе. Потому что мы распыляем личный состав... Французы F-5 также нам планируют (предоставить). Их во Франции всего 27 единиц. Это чисто французская машина. Чтобы на нее переучиться - надо пилотам и техникам два года, потому что там французский язык, там все на французском", - сказал Лиходид.

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В то же время он проанализировал ситуацию на фронте и считает, что Украине надо примерно 200 самолетов для ведения боевых действий на фронте и защиты западной и центральной Украины. "Четыре направления есть. Это Харьковское направление, Донецк и Запорожье. Это три бригады. Три бригады - берем 150 самолетов. И так, чтобы (защищать) Львов и центральную Украину - (надо) примерно 200 самолетов. Это в идеале, и вообще, чтобы выйти на паритет, на равные условия с россиянами", - подчеркнул Лиходид.

По его убеждению, истребители F-16 являются единственной машиной, которую Украина сможет лучше эксплуатировать с помощью Запада. Он считает, что самолеты Mirage, Gripen и Typhoon не могут стать заменителями истребителям F-16, потому что эти машины имеют разные заменяемые запчасти. И поэтому надо учиться летать только на одной машине.

Важные новости Украины - что сообщалось о помощи Киеву

Как сообщал УНИАН, 10 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе. По словам президента, Россия ежедневно использует 300 самолетов против Украины. 31 июля западные медиа сообщили, что Украина получила первые модели F-16. В частности, речь шла о шести самолетах от Нидерландов.

В сентябре стало известно, что Франция объявила, что модернизирует по крайней мере часть истребителей Mirage 2000-5, которые она ранее обязалась передать Киеву. 22 сентября стало известно со слов министра обороны Украины Рустема Умерова, что Украина ведет переговоры о поставках таких истребителей, как Gripen и Eurofighter.

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