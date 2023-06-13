В Германии американские чиновники обсудят вопросы помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли лично приедут в Германию, где проведут встречу с военными из группы содействия безопасности в Украине.

Как говорится в сообщении Пентагона, после этого 15 июня военное руководство США отправится в Брюссель, где состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), инициированное Остином.

В заседании примут участие министры обороны и высокопоставленные военные чиновники почти из 50 стран. Как уточнили в Пентагоне, на заседании будут обсуждать вопрос дальнейшего предоставления Украине средств для защиты своей территории.

Видео дня

В Брюсселе Остин также примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО 16 июня.

Заседание"Рамштайн"

Предыдущее заседание Рамштайна состоялось 25 мая и касалось "авиационного" вопроса. Тогда министр обороны США Ллойд Остин объявил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшие недели. Также было объявлено о создании коалиции по подготовке украинских пилотов, которую возглавят Дания и Нидерланды.

Вас также могут заинтересовать новости: