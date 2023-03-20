Уже больше двух месяцев США предупреждают, что Китай рассматривает вопрос поставки оружия агрессору.

Украинская разведка не располагает информацией о каких-либо поставках китайского оружия в Россию. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона.

По его словам, украинская разведка проверяет сообщения о поставках винтовок и бронежилетов из Китая в Россию, но пока такие факты не подтверждены.

При этом достоверно известно, что Россия покупает в Китае на открытых торговых площадках гражданские дроны и другие товары гражданского назначения, которые можно использовать в военных целях. Однако это не является межгосударственной помощью.

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"Об оружии пока речь не идет и такие факты не зафиксированы", – заявил Юсов.

Поставки китайского оружия в Россию – что известно

В течение последних двух месяцев американские официальные лица выражают обеспокоенность возможными поставками китайского оружия в Россию. При этом западная пресса пишет, что Китай, вероятно, уже мог начать ограниченные поставки стрелкового оружия и амуниции для солдат.

По некоторым данным, Китай также поставил России некоторое количество боеприпасов. Однако эта информация пока выглядит очень ненадежной, и не вполне ясно, был ли поставщиком именно Китай.

Между тем директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик выразил мнение, что Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине продолжалась, как можно дольше.

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