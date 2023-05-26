При этом F-16, несомненно, помогли бы обнаруживать бомбардировщики на низкой высоте, пытающиеся проникнуть на украинскую территорию.

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает сообщение о якобы формировании Россией "элитной" ударной авиационной группы кремлевской пропагандой.

В интервью "Голоса Америки" Хэмптон сделал дельное замечание по этому поводу. "Ударная группа из России ... Я бы отнесся к этому скептически. Я имею в виду, опять же, эти люди, если бы они действительно были "элитой", и это слово часто используется, но нужно быть осторожным с этим словом, потому что многое из того, что выдают за такое, на самом деле не является "элитным". Но если у них были эти люди и это оборудование, почему они не использовали его год назад, не так ли? Я имею в виду, почему сейчас?".

Хэмптон подчеркнул, что россияне очень искусны в одном - в пропаганде. "Мне это попахивает пропагандой. Если это бомбардировочные силы, о которых говорят британцы, тогда ваши МиГ-29 очень способны противостоять бомбардировщикам, которые пытаются проникнуть в вашу страну", - отметил военный.

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Также он добавил, что в таком случае к борьбе против "элитных" российских авиагрупп, вероятно, привлекут и ПВО/ПРО Patriot: "Patriot их прожуют и выплюнут. Если это более продвинутые истребители "воздух-воздух", это совсем другое. Опять же, у вас есть Су".

При этом F-16, несомненно, поможет обнаруживать бомбардировщики на малой высоте, пытающиеся проникнуть внутрь, благодаря очень хорошим радарам, которые могут видеть самолет на очень низкой высоте. "И если они будут сражаться "воздух-воздух", то опять-таки надлежащий F-16 с надлежащим радаром и ракетами "воздух-воздух" также могут в этом значительно помочь", - отметил Хэмптон.

Американец еще раз подчеркнул, что такую информацию надо воспринимать, учитывая то, как россияне любят манипулировать фактами в свою пользу. "Я имею в виду, что вы, ребята, бьете их уже полтора года. Поэтому я не думаю, что кто-то из ваших людей слишком боится русских. Так пусть приходят. Еще несколько человек никогда не вернутся домой", - подчеркнул Хэмптон.

"Элитная" авиагруппа ВВС РФ "Шторм" - главное

22 мая 2023 года британская разведка заявила о намерении России создать новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для выполнения задач на войне против Украины, поскольку регулярные эскадрильи ВВС, похоже, не справились со своей основной функцией по нанесению авиаударов по украинским позициям.

Указывалось, что российское Минобороны якобы хочет привлечь квалифицированных и целеустремленных пилотов, предлагая им большие зарплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

В то же время, по словам эксперта по вопросам национальной безопасности Ивана Варченко, подобные заявления россияне делают для того, чтобы успокоить население РФ и дать надежду на перемены на фронте: "Я не вижу тех возможностей, с которыми бы российский военно-промышленный комплекс мог бы сейчас качественно поднять уровень своего вооружения. И то, что они сейчас соберут Су-24 или Су-34, не означает, что они совершили технологический скачок".

В Воздушных Силах тоже убеждены, что так называемая "элитная" авиагруппа ничего не изменит на линии фронта.

Во время заседания в формате "Рамштайн-12" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин констатировал, что РФ не смогла получить преимущество в украинском небе.

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