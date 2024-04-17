Большую часть закупленного РЭБа Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта.

Силам обороны передадут на фронт две тысячи единиц радиоэлектронной борьбы ближнего действия, созданных украинскими разработчиками.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров y Telegram.

"Передаем на фронт две тысячи единиц РЭБа ближнего действия, созданного украинскими разработчиками - участниками кластера Brave1", - заявил он.

По словам Федорова, РЭБ ближнего действия, в частности "окопный", точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации. Он глушит российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сохраненных жизней и единиц техники.

Он также отметил, что до полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта.

"Большую часть закупленного РЭБа Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта. Далее будем контрактовать новые партии. Наша стратегическая задача - чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, которая нуждается в защите РЭБ, его получила. А целью Brave1 остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных", - добавил он.

Украинское оружие - как развивается ВПК

Как сообщал УНИАН, недавно Министерство обороны Украины представило отечественный реактивный ударный беспилотник "Кажан" Е620 - реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может многократно сбрасывать боеприпасы или мины на цели.

Также в Минобороны проинформировали, что этот БпЛА способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километров в час и на расстояние до 12 километров .

Также ранее президент Владимир Зеленский провел совещание по нашей ракетной программе. "Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты", - заявил Зеленский.

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