Самолет RAAF E-7A Wedgetail был развернут для мониторинга угроз помощи со стороны России.

Австралия собирается вернуть домой самолет наблюдения, который помогал защищать доставку военных и гуманитарных грузов Украине. Канберра отрицает, что это сокращение поддержки Киева.

Издание The Guardian пишет, что самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии, который регулярно совершал полеты для отслеживания угроз с момента его отправки в Германию, скорее всего, завершит свою миссию в течение нескольких недель.

Wedgetail, созданный на базе Boeing 737-700, оснащен радаром дальнего наблюдения и способен одновременно отслеживать воздушные и морские цели. Изначаьно развертывание было осуществлено в ответ на запрос США. Предполагается, что США не просили продлить срок развертывания до конца апреля, и в результате прекращения миссии Австралии не будет пробела в мониторинге.

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Представитель министерства обороны заявил, что Wedgetail помог защитить поток помощи в Украину, "обеспечив раннее предупреждение в случае действий или угроз со стороны России за пределами Украины, направленных против гуманитарной и военной помощи".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Австралия продлевать срок развертывания, пресс-секретарь сказал, что "любые просьбы о поддержке в будущем" от международных партнеров Австралии будут "рассматриваться в обычном порядке".

"Самолет E-7A Wedgetail действует за пределами воздушного пространства России, Белоруссии и Украины. Он не предоставляет Украине помощь в наблюдении", - сказал пресс-секретарь.

Представитель министерства обороны подчеркнул, что австралийские войска продолжают оказывать помощь в обучении личного состава украинских вооруженных сил в Великобритании.

Вертолеты MRH-90 Taipan для Украины - последние новости

В конце прошлого года правительство Австралии получило запрос от Украины на получение списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan.

Австралия планирует утилизировать списаны австралийские вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на просьбу Украины. Речь идет о 45 вертолетах, которые выведены из эксплуатации из-за низкой надежности и постепенно заменяются на UH-60M Black Hawk.

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