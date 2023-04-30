Кроме этого, Киев получил от Берлина дополнительно 8 грузовиков Zetros, а также два грузовика 8х6.

Германия подтвердила передачу Украине еще одной системы противовоздушной обороны Iris-T SLM.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства, где опубликован перечень предоставленной Украине военной помощи.

Таким образом, от Германии наше государство получило уже два зенитных ракетных комплекса Iris-T.

Видео дня

Кроме этого, Киев получил от Берлина дополнительно 8 грузовиков Zetros, а также два грузовика 8х6 с восемью раскатными контейнерами.

Системы ПВО Iris-T для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 апреля немецкое издание Spiegel написало, что Украина получила от Германии вторую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны Iris-T. Доставка этой ЗРК и 16 управляемых ракет состоялась ориентировочно 16 апреля.

В тот же день министр обороны Алексей Резников подтвердил передачу Украине очередного зенитно-ракетного комплекса установки IRIS-T от Германии. Он отметил, что эта система повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами и прекрасно себя зарекомендовала.

Первая немецкая система Iris-T прибыла в наши Вооруженные силы в октябре 2022 года. В феврале этого года Швеция пообещала передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk в рамках нового пакета военной помощи, куда войдут также танки Leopard.

Вас также могут заинтересовать новости: