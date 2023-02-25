В случае атаки Израиль задействует сразу серию F-35, которые будут бить по военной инфраструктуре Ирана с разных направлений.

Бомбардировщик F-35 армии Израиля вполне годится для нанесения ударов по военным объектам Ирана и Сирии, пишет Politico.

Эти самолеты могут обманывать ПВО противника благодаря своим небольшим размерам, что делает их хорошим оружием для скрытной внезапной атаки.

Именно эта скрытность, как надеются израильские эксперты, "удивит" и уничтожит иранскую ЗРК С-300. Вообще F-35 имеет возможность бороться с передовыми и воздушными угрозами.

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Для дозаправки в воздухе ЦАХАЛ может использовать свой Боинг 707, либо же самолет приземлится с этой целью в Персидском заливе, считают эксперты.

По словам экспертов, некоторые самолеты, которыми обладает Израиль, также могут запускать ракеты большой дальности для поражения целей в Иране вне досягаемости ПВО.

Израиль не потерял еще ни одного F-35 в операциях в Сирии.

Politico пишет, что в случае атаки Израиль задействует сразу серию F-35, которые будут бить по военной инфраструктуре Ирана с разных направлений. Однако здесь также кроется опасность: скопление сигнала может обратить на себя внимание противника.

Допускается, что F-35 должны будут пролететь до 1200 км, двигаясь через воздушное пространство Саудовской Аравии либо же по корридору Сирия-Турция или Сирия-Ирак.

Удары по Ирану - что известно

В ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы, в том числе на военном складе в центральной провинции Исфахан и в центре по производству боеприпасов. Также сообщалось, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных "беспилотников-камикадзе", для войны России против Украины, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций.

Данных о нанесенном ущербе в Тегеране не раскрывают. Однако уже известно, что завод по производству дронов, которыми Россия терроризует Украину, не пострадал.

СМИ начали распространять слухи о причастности США и Израиля, потом - "еще одной страны", к удару по иранским военным мощностям. В Пентагоне причастность к нанесению ударов опровергли.

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