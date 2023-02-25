Бомбардировщик F-35 армии Израиля вполне годится для нанесения ударов по военным объектам Ирана и Сирии, пишет Politico.
Эти самолеты могут обманывать ПВО противника благодаря своим небольшим размерам, что делает их хорошим оружием для скрытной внезапной атаки.
Именно эта скрытность, как надеются израильские эксперты, "удивит" и уничтожит иранскую ЗРК С-300. Вообще F-35 имеет возможность бороться с передовыми и воздушными угрозами.
Для дозаправки в воздухе ЦАХАЛ может использовать свой Боинг 707, либо же самолет приземлится с этой целью в Персидском заливе, считают эксперты.
По словам экспертов, некоторые самолеты, которыми обладает Израиль, также могут запускать ракеты большой дальности для поражения целей в Иране вне досягаемости ПВО.
Израиль не потерял еще ни одного F-35 в операциях в Сирии.
Politico пишет, что в случае атаки Израиль задействует сразу серию F-35, которые будут бить по военной инфраструктуре Ирана с разных направлений. Однако здесь также кроется опасность: скопление сигнала может обратить на себя внимание противника.
Допускается, что F-35 должны будут пролететь до 1200 км, двигаясь через воздушное пространство Саудовской Аравии либо же по корридору Сирия-Турция или Сирия-Ирак.
Удары по Ирану - что известно
В ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы, в том числе на военном складе в центральной провинции Исфахан и в центре по производству боеприпасов. Также сообщалось, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.
Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных "беспилотников-камикадзе", для войны России против Украины, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций.
Данных о нанесенном ущербе в Тегеране не раскрывают. Однако уже известно, что завод по производству дронов, которыми Россия терроризует Украину, не пострадал.
СМИ начали распространять слухи о причастности США и Израиля, потом - "еще одной страны", к удару по иранским военным мощностям. В Пентагоне причастность к нанесению ударов опровергли.