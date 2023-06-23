Американские танки Абрамс могут появиться на поле боя уже в этом контрнаступлении Вооруженных сил Украины.
"Есть надежда (что танки Abrams будут участвовать в этом контрнаступлении - ред.), но я скажу так, нужно мыслить не только этим контрнаступлением. Это то, что я постоянно подчеркиваю при общении с партнерами. Не надо смотреть на это контрнаступление, как на последнее и решающее", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Громадське".
По словам главы МИД, контрнаступлений будет столько, сколько потребуется для освобождения всех территорий Украины. Он добавил, что некоторую технику наша страна получает уже сейчас, в частности, БМП Bradley, однако что-то "находится в процессе".
"Поэтому работаем на сегодня, но держим во мнении, что нам понадобятся танки, БТРы и другая техника для возможных следующих компаний", - пояснил Кулеба.
Министр отметил, что в войне надо всегда думать на два-три шага вперед.
Танки Abrams для Украины
В апреле 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал планы научить украинских военных маневров на танках Abrams. Уже в мае стало известно, что Украина может получить эти танки осенью 2023 года.
27 мая издание The New York Times заявило, что ВСУ начали обучение на M1 Abrams в Германии.
15 июня сообщалось, что в Министерстве обороны США ожидают, что к концу лета около 200 украинцев закончат обучение на танках Abrams. Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках.