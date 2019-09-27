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В Сирию направляется российский корабль с вооружением (фото)

13:13, 27 сентября 2019
Оружие
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Корабль направляется в Сирию / twitter.com/YorukIsik

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Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующий кадр. Отмечается, что российский грузовой корабль "Пижма" прошел транзитом через пролив Босфор, который связывает Средиземное и Черное моря.

Тип груза неизвестен. Сообщается, что армия Асада готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.

Ранее Министерство обороны России похвалилось, что наконец построило прототип большого ударного беспилотника Altius-U, который должен стать аналогом американских RQ-4 Global Hawk и Predator.

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Теги: #Россия#Сирия#оружие