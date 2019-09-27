В Сирию направляется российский корабль с вооружением (фото)

Тип груза на корабле неизвестен.

Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику.

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Об этом сообщает Al-Masdar News, публикуя соответствующий кадр. Отмечается, что российский грузовой корабль "Пижма" прошел транзитом через пролив Босфор, который связывает Средиземное и Черное моря.

Тип груза неизвестен. Сообщается, что армия Асада готовится к наступлению в районе Латакии и равнины Аль-Гааб.

OFAC/SDN @USTreasury listed & Russian Ministry of Defense @mod_russia owned Oboronlogistika’s Russia flag cargo vessel Pizhma transited Bosphorus towards Med en route from Novorossiysk to #Tartus#Syria carrying ISO container boxes of technical/military cargo. @BenKendim1pic.twitter.com/jp7bIQ2Wbx — Yörük Işık (@YorukIsik) September 26, 2019

Ранее Министерство обороны России похвалилось, что наконец построило прототип большого ударного беспилотника Altius-U, который должен стать аналогом американских RQ-4 Global Hawk и Predator.