Силы ПВО Украины выследили российские истребители, словно дичь, и использовали специфический боеприпас, но РФ сама выбрала неверный алгоритм.

Военный эксперт Сергей Грабский оценил триумфальный успех украинских сил ПВО: в неделю Рождества они преподнесли украинцам особый подарок, уничтожив пять истребителей РФ - четыре Су-34 и один Су-30СМ.

По его словам, работа ВСУ была кропотливой - за самолетами велась охота, словно за дичью. Но фатальный результат в небе Россия получила благодаря своей же ошибке, раскрыл Грабский в совместном стриме с российским журналистом Игорем Яковенко.

"Такие успехи никогда не являются случайными. Общаясь с ребятами, я имел возможность поговорить с ними, это результат очень напряженной кропотливой работы. Знаете, вот как охотник выслеживает дичь, вот примерно такой же... Очень долго следили за этим, очень долго не то что выбирали, а отслеживали именно алгоритм действия", - указал он.

По словам эксперта, Россию подвело "следование регламенту", использование уже привычного шаблона, который сыграл с войсками РФ "злую шутку". Благодаря этому удалось ликвидировать три Су-34 22 декабря.

"Это следование регламенту сыграло злую шутку с россиянами в плане того, что нам уже удалось отследить алгоритм, по которому они (самолеты - УНИАН) стартовали, выходили в район пуска, осуществляли его, с какой высоты, с какой позиции... Таким образом удалось зацепить достаточно дорогостоящие "игрушки". Это работа и процесс не одной даже недели, нескольких недель, если не сказать пары месяцев, когда удалось выследить и наказать военных преступников", - акцентировал он.

Еще одна единица Су-34 (ее "похорон" состоялся 24 декабря на Мариупольском направлении) - отдельная история. Опять-таки, Украина знала где и когда будет пуск, и справилась с задачей вывести на передовые позиции свои замаскированные техкопмлексы. "То, что пока не озвучивается, использование специфических видов боеприпасов, которые является одним из последних поколений оружия, применимого для уничтожения таких целей. Скажем так, дальность этих боеприпасов несколько отличается от стандартных показателей", - указал Грабский.

Что касается уничтожения в районе акватории Черного моря Су-30СМ, складывается примерно аналогичная картина: противник в ночь на 25 декабря четко понимал, за какие границы переходить не может. "Но здесь мы уже имеем дело с тем фактом, о котором говорили всегда - еще в начале этого года большой акцент делался на создание так называемого комбинированной многоэшелонной системы противовоздушной обороны, которая собрала в себе нечто совершенно несовместимое", - заявил Грабский.

Речь идет как о советских, так и о западных образцах вооружения. Вместе это все сведено в единый комплекс и он демонстрирует нам, что весьма эффективен, указал эксперт.

"Действия этой недели привели к тому, что интенсивность российской авиации, особенно на левом берегу Днепра, сократилось значительно", - подытожил он результат работы Украины.

Украина празднует еще один успех - "убит" корабль "Новочеркасский"

Сегодня украинская армия реализовала еще одну "невообразимую" задачу - во временно оккупированной Феодосии нанесли удар по большому десантному кораблю Черноморского флота РФ "Новочеркасский".

Согласно предположению ОК "Юг", на корабле враг мог перевозить некий "рождественский подарок" для украинцев. В Воздушных Украины не исключают, что это могла быть партия дронов "Шахед". Аналитики Deffense Express оценили эту возможность.

Сегодня в сети появился яркий момент удара по кораблю. Также OSTIN аналитик показал особое фото - демонстрирует, что осталось от "черноморского" корабля.

Вас также могут заинтересовать новости: