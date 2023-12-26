Об уничтожении самолетов в РФ заявили на фоне собственной потери корабля "Новочеркасск".

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины опровергли заявление Минобороны РФ о якобы уничтожении двух украинских бомбардировщиков Су-24 во время атаки на десантный корабль россиян "Новочеркасск" в Феодосии.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, РФ едва ли не ежедневно "уничтожает" у себя в сводках украинскую авиацию.

"Конечно, не подтверждаю. Они же каждый день "уничтожают" по пять наших самолетов у себя в сводках... Конечно, Россия будет пытаться дать населению факты об уничтожении нашей авиации. Пакет самолетов они "уничтожают" у себя в сводках. Это не то чтобы какие-то СМИ писали или телеграм-каналы, а это официальные их сводки, фейковые. Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Они начали уже F-16 уничтожать. Поэтому верить российским заявлениям о каких-то там уничтоженных самолетах, не стоит", - сказал Игнат.

Что касается того, мог ли пораженный российский корабль использоваться для перевозки оружия, представитель командования ВВС отметил, что "взрыв вызван не просто подрывом чего-то незначительного".

"Это детонация боеприпасов, большой десантный корабль используется для перевозки как техники и вооружения, так и для личного состава. Он потому и называется десантный, чтобы нагрузить свои отсеки и переместиться быстрее от одного берега на другой. Этот корабль мог использоваться для перевозки грузов в порты оккупированных территорий, в частности на Запорожском направлении, также мог перевозить в Феодосию или другие порты боеприпасы, в том числе и "Шахеды". Враг атакует постоянно "Шахедами", и уничтожение большой партии, будем надеяться, что это большая партия, может дать нам определенный карт-бланш, как говорится", - прокомментировал он.

Относительно того, какими именно ракетами был поражен корабль "Новочеркасск", Игнат ответил, что крылатыми, но не уточнил какими именно.

"Сейчас журналисты будут спрашивать: нашими или партнерскими. Каждый производитель хочет видеть результат своей работы, этакий собственно результат, как конечно, рекламу своего вооружения. У нас есть Storm Shadow, есть Scalp на вооружении, которые нам передают партнеры. Конечно, нам хотелось бы иметь немецкую ракету Taurus - это крылатая ракета с несколько большей дальностью. Но пока такие ракеты имеем на вооружении", - отметил он.

По словам представителя, для поражения такого объекта была запущена не одна ракета, поскольку есть понимание, что крылатые ракеты враг может уничтожать, потому что это цель дозвуковая.

"Они могут их уничтожать и даже уничтожали. Не будем говорить, что этого не было. Но все же не уничтожают. Благодаря тактическим приемам большинство ракет долетает до своих целей. Вы видели не раз это... Там есть очень серьезное ПВО. Его надо преодолеть с помощью определенных тактических приемов, которые применяют Воздушные силы, можно благодаря западному вооружению. Мы это уже неоднократно видели - флагман флота крейсер "Москва". Была проведена блестящая спецоперация, нанесены удары, собственно перехитрили россиян и продолжаем это делать и сейчас", - сказал Игнат.

Уничтожение российского корабля "Новочеркасск" - о чем известно

Ночью 26 декабря стало известно об атаке Воздушных сил ВСУ на большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале. Он поблагодарил украинских военных пилотов и других всех причастных за "филигранную работу".

В Воздушных силах добавили, что ВДК "Новочеркасск" перевозил беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что такая мощная детонация на корабле была вызвана не просто горючим. Она отметила, что взрыв там был мощный, детонация - долговременная, а пожар - масштабный.

Министерство обороны России подтвердило, что минувшей ночью в порту Феодосии в оккупированном Крыму был поврежден российский большой десантный корабль "Новочеркасск". Как сообщают российские СМИ, корабль был поврежден в результате удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.

Кроме того, в российском министерстве заявили, что якобы были сбиты два украинских Су-24, которые осуществляли пуск авиационных управляемых ракет.

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