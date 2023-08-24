Украинские военные поразили склады и артиллерию россиян на огневых позициях.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 23 августа, нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба в Facebook, защитники из ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В то же время страна-террорист нанесла ракетный удар по городу Днепр. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется. Всего вчера оккупанты нанесли 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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"Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БПЛА "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школы и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости с фронта

Вчера украинские военные в очередной раз отбили попытки российских наступлений на Луганщине, Донетчине и Запорожье. В то же время силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

На Таврическом направлении украинские защитники ликвидировали один вражеский танк, четыре ББМ, три артиллерийские системы и минометы, одну РСЗО, два ПТРК, два БпЛА, 11 единиц автомобильной и две - специальной техники.

Потери России в войне против Украины уже ориентировочно составили 258 тыс. 820.

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