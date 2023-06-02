Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что волнения в российском Шебекино - первый "звоночек" Кремлю.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что волнения, происходящие в российском Шебекино из-за действия местных партизанов - это врата войне, которая будет масштабироваться на другие территории России.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, указав, что у РФ нет ресурса довести войну до "финала" военным путем, поэтому боевые действия будут продолжаться по мере деоккупации территорий и в то же время нарастать в глубине России, а не только в приграничных районах: "То есть через Шебекино война уже полностью заходить на Российскую Федерацию", - указал он.

По словам советника главы ОП, война "постучится" в Курскую, Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области, и не только. Это та цена, которую граждане РФ заплатят за молчаливое согласие с действиями Путина.

"Они будут жить в постоянном страхе, слушать вой сирен, слышать падающие авиационные бомбы", - подчеркнул Подоляк.

Он указал, что, безусловно, жертвы среди гражданских лиц будут, но не потому, что Украине "так хочется", а потому это необратимое последствие такого процесса, как "война".

Советник главы ОП указал, российские граждане в Шебекино теперь могут в полной мере осознать, что чувствовали, к примеру, харьковчане, когда им "на головы" кидали ракеты. На данный момент Минобороны РФ свободно размещает в этом городе свои ракетные установки и другую военную технику, не осознавая, чем это обернется для Путина.

"Вот эти люди, которые живут в городе Шебекино, допустим, они там хихикали, ведя своих близких, родных и деток в школу или куда-то еще, они смотрели, как российская баллистика (ракеты С-300) атаковали город Харьков, где точно такие же люди вели своих детей за руку в школы. Они хихикали и говорили: "Так и надо этим украинцам". Вот сейчас они все это будут испытывать на своей шкуре. Это не вина Украины, потому что российская армия будет с ними воевать точно также, как с украинцами - она будет уничтожать территории своих городов из-за страха", - заявил он.

Шебекино накрыла паника из-за действий партизанов

Отметим, что в Шебекино (Белгородская область) в последние дни очень "весело" на фоне спецоперации партизанов из Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса". 22 мая они заявили, что собираются освободить свою страну от Путина и впервые прорвались в Белгородскую область (Гайворонский район), захватив несколько поселков. Тогда партизаны временно отступили из-за бомбардировок авиации РФ, которая использовала бомбы, не эвакуировав население.

1 июня росСМИ сообщили об атаке на МАПП "Шебекино": партизаны вступили в танковый бой с силовиками Минобороны РФ, а также обстреляли их "Градами". Они заявили, что начинают второй этап операции в Шебекино. В связи с этим город накрыла паника и хаос, известно о первых случах мародерства. В частности, появились кадры ограбления местного магазина "Лариса".

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