Вероятно, публикация касается варварской атаки на центр Чернигова.

Министерство обороны Украины заинтриговало публикацией в сети.

В официальном Телеграм-канале МО Украины появилось таинственное послание о "медленной мести русским".

"Жернова нашей мести мелют медленно... Но неуклонно...",- говорится в сообщении.

Что предшествовало

Непонятно, с чем именно связано это таинственное послание: то ли с варварской атакой россиян на центр Чернигова, то ли с ходом украинского контрнаступления.

Напомним, что сегодня, 19 августа, войска РФ ударили ракетой по центру Чернигова, где в это время было много людей. Попадание было в дом Драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели сойти в укрытие здания. Помещение театра получило значительные разрушения.

Практически сразу стало известно, что погибли семь человек, среди них 6-летняя девочка. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что наибольшее число жертв было на остановке общественного транспорта.

По состоянию на сейчас в Чернигове завершена поисково-спасательная операция на месте попадания вражеской ракеты "Искандер" - 136 пострадавших, в том числе 7 - погибших.

Тем временем появились свежие новости с фронта. Ав иация Сил обороны Украины за 19 августа нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск и один - по их зенитно-ракетному комплексу.

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