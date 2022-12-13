Пакет оборонной помощи содержит вооружение на 50 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 50 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщило министерство иностранных дел Британии в Twitter, армия Украины получит 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.

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Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал условие, при котором Украина может получить дальнобойное оружие от союзников.

Военная помощь Британии Вооруженным силам Украины

Недавно Великобритания прислала в Украину усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone 2. Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Также Британия организовала военные учения для воинов ВСУ.

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