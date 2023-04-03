По словам президента, он думает только об Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где ликвидировали пропагандиста Владлена Татарского, должна думать Россия.

Об этом глава государства сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области. Визит был посвящен годовщине освобождения села от российских захватчиков, сообщает "Укринформ".

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - подчеркнул украинский лидер.

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Ликвидация Татарского - что известно

Накануне, 2 апреля, в одном из баров Санкт-Петербурга прогремел взрыв во время "сходки" Татарского. В результате детонации статуэтки военкор скончался на месте.

Через несколько часов в России задержали подозреваемую в ликвидации Татарского - ею оказалась Дарья Трепова. Сама девушка заявляла, что ее подставили. Теперь же она признается, что принесла статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.

Позже Россия обвинила Украину в ликвидации пропагандиста Татарского.

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