Россия использовала в один день, а на следующий день – еще ракетная атака не только против электростанций, но и против объектов газодобычи.

Россия мобилизовала все ресурсы, чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении в университетское сообщество Ирландии.

Он отметил, что в Индонезии где состоялся саммит стран с крупнейшими экономиками. Участники саммита согласовали совместную декларацию как раз из 52 пунктов. По его словам, Россия формально декларацию поддержала и Россия, однако реально она нарушает большинство из тех вещей, которые содержатся в декларации.

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Зеленский сказал, что в декларации отмечается, что важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность.

"И это тогда, когда Россия мобилизовала все ресурсы, чтобы не просто превратить наше время на время войны, а чтобы стать крупнейшим в истории государством-террористом",- отметил он. При этом отметил, что Россия говорит, что якобы вместе с другими будет принимать меры для содействия энергетической стабильности и стабильности рынков. "И в то самое время, когда этот саммит в Индонезии еще продолжается, Россия осуществляет ракетную атаку против нашей страны. Почти сто ракет - именно против энергетики. На следующий день - еще ракетная атака. И не только против электростанций, но и против объектов газодобычи. Вот такая энергетическая стабильность по-русски", - сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия поддерживая якобы противодействие климатическим изменениям, в то же время в нашем государстве уничтожила уже почти 3 миллиона гектаров лесов.

Президент рассказал, что сегодня сотни больниц уничтожены российскими обстрелами. "На большей части территории, которую Россия оккупировала, вообще нет доступа к медицине. Даже к самым простым лекарствам, к хирургическим операциям, к инсулину... И это в Европе. В 2022 году", - подчеркнул он.

Президент Украины подчеркнул, что Россия завралась и что она сейчас – самая большая угроза для мира. Он напомнил, что в декларации, которую поддержала Россия, речь идет о доступе к образованию, но в то же время российская армия за девять месяцев войны в Украине обстреляла 2719 учебных заведений, а 332 - разрушены полностью.

Признание террористическим режима в РФ в мире: последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признает российский режим террористическим.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

26 октября Сенат Польши признал власти Российской Федерации террористическим режимом. В частности, в Сенате призывают все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство России террористическим режимом и оказать полную поддержку Международному уголовному суду, который расследует преступления России в Украине.

В конце октября Зеленский призвал все страны мира признать Россию государством-спонсором терроризма.

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