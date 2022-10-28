Коротким видео президент поддержал украинцев, которые переживают многочисленные последствия атак врага.

Президент Украины Владимир Зеленский коротким видео решил поддержать украинцев, которые переживают многочисленные последствия атак врага.

Это видео он обнародовал вечером в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что традиционное обращение по ситуации с российским вторжением будет чуть позже, потому что рабочий день еще не закончился.

Видео дня

"Просто хотел на несколько секунд поддержать вас в непростой день", - отметил Зеленский.

"Бьют варвары по нашей энергетике. Но я уверен, мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное - сохранить свет в своем сердце. И у каждого, и у каждой оно свое. Для кого-то это - отец на фронте, для кого-то это – товарищ, собрат в памяти остался навсегда, для кого-то это - люба, милый рядом, для кого – то первое свидание. Возможно, такая, как у меня (показал фото своей семьи на рабочем столе), но своя, главная фотография. Но я уверен, что для нас всех Украина – это главный свет. Ради нее – победим. Уверен! Слава Украине!", - отметил президент.

Удары России по объектам критической инфраструктуры: последствия для отопительного сезона

Украина в рамках подготовки к зиме накопила уголь и газ для отопления. Кроме того, подготовлены и альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.

7 октября стало известно, что Кабмин уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине введут режим экономии отопления как в Европе, чтобы пережить эту сложную зиму.

21 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что подавляющее большинство областей будет включать отопление не раньше ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: