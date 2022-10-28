Президент Украины Владимир Зеленский коротким видео решил поддержать украинцев, которые переживают многочисленные последствия атак врага.
Это видео он обнародовал вечером в своем Telegram-канале.
Президент отметил, что традиционное обращение по ситуации с российским вторжением будет чуть позже, потому что рабочий день еще не закончился.
"Просто хотел на несколько секунд поддержать вас в непростой день", - отметил Зеленский.
"Бьют варвары по нашей энергетике. Но я уверен, мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное - сохранить свет в своем сердце. И у каждого, и у каждой оно свое. Для кого-то это - отец на фронте, для кого-то это – товарищ, собрат в памяти остался навсегда, для кого-то это - люба, милый рядом, для кого – то первое свидание. Возможно, такая, как у меня (показал фото своей семьи на рабочем столе), но своя, главная фотография. Но я уверен, что для нас всех Украина – это главный свет. Ради нее – победим. Уверен! Слава Украине!", - отметил президент.
Удары России по объектам критической инфраструктуры: последствия для отопительного сезона
Украина в рамках подготовки к зиме накопила уголь и газ для отопления. Кроме того, подготовлены и альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.
7 октября стало известно, что Кабмин уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине введут режим экономии отопления как в Европе, чтобы пережить эту сложную зиму.
21 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что подавляющее большинство областей будет включать отопление не раньше ноября.
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