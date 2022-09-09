Глава правительства Польши подчеркнул, что польские специалисты будут ремонтировать военную технику и на этом зарабатывать, поэтому для всех это сотрудничество будет целесообразным.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили создание специального хаба для ремонта украинской военной техники и обучения военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Моравецкий заявил в Киеве во время совместного брифинга с президентами Латвии и Украины.

"Мы говорили сегодня о создании специального хаба для ремонта военной техники, обучения с немецкими, нидерландскими и украинскими партнерами. Будем организовывать такой хаб, где польские специалисты будут также ремонтировать военную технику, на этом зарабатывать, чтобы для всех это сотрудничество было целесообразным", - сказал премьер. Видео дня

По его словам, они с Зеленским также обсудили сотрудничество в экономической сфере.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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