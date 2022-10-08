По его словам, мобилизованных никто не ждет, ведь они неподготовлены.

Российский оккупант пожаловался, что мобилизованные русские быстро возвращаются домой, правда ранеными, или в гробах.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки.

"Здесь каждый день 300, 200, нах*й. Только и слышишь, нах*й. Только, бл*дь, с человеком познакомился - уже, нах*й, или 300, или 200, бл*дь", - сказал оккупант. Видео дня

По его словам, некоторые оккупанты пытались "откосить" от участия в боевых действиях. Однако в РФ их не отправляют, а лишь перепрофилируют из пехоты в артиллерию.

Жена спросила, отправляют ли в тюрьму захватчиков, которые отказываются воевать. Он заметил, что не знает.

В то же время командование запрещает оккупантам пользоваться мобильными телефонами. После звонков родным по позициям россиян сразу же "прилетает".

Захватчик добавил, что "мобиков" никто не ждет, ведь это неподготовленное "пушечное мясо", которому просто прикажут "идти в наступление".

Жена: Ну, ты хоть кого-то там завалил?

Оккупант: Не знаю.

Жена: И что, в окопах спите, так?

Оккупант: Ну, конечно, в окопе, нах*й. Чем глубже, тем лучше.

Мобилизация в России-что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявить о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.

6 октября спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу завысил данные по уже мобилизованным русским, назвав цифру в 200 тысяч. На самом деле мобилизовано более 100 тысяч человек.

Во временно оккупированном Севастополе под российскую мобилизацию попасть водители скорой помощи и трактористы.

В самой же России тысячи мужчин решили сбежать от моратория, уехав в соседние страны. В частности, в Финляндия, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 Сентября Финляндия закрыла границы для россиян, которые бегут от мобилизации, а на границе с Грузией, где скопились очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны.

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