В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации.

РФ вывела на дежурство в Черное и Средиземное моря восемь носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом более 90 ракет.

Об этом сообщается на Facebook-странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Таким образом, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 11 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 20 ракет.

В Средиземном море находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты. Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска могут нанести новые ракетные удары по Украине на рождественские и новогодние праздники.

Угроза нового массированного обстрела со стороны России

Несколько раньше в Черное море прибыл российский корабль, который содержит в себе крылатые ракеты "Калибр". Также известно, что два военных корабля России находятся в Азовском море.

В ОК "Юг" рассказали, к чему должны готовиться украинцы учитывая новую ракетную опасность.

Также воздушная угроза сохраняется из-за наличия в России большого количества иранских дронов. По словам руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова, РФ выпустила по Украине уже 540 из 1700 иранских БПЛА.