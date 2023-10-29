Авдеевка может стать вторым Бахмутом, ведь будет выполнять свою военную миссию - уничтожение большого количества врага, отметил Алексей Гетьман.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что как и в Бахмута, миссией Авдеевки может стать уничтожение большого количества врага.

Для телеканала "Эспрессо" Гетьман отметил, что взятие россиянами Авдеевки не изменит стратегический ход войны.

"Давайте я буду держаться мыслей людей, которые в этом разбираются не хуже всего. Это, например, Американский институт военных исследований, который проанализировал ситуацию, которая прекрасно понимается. Вот даже если придется отходить из Авдеевки - существенно стратегических изменений на восточном фронте, как мы называем фронт от Купянска до Угледара, не будет", - сказал Гетьман.

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Он также добавил, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом, ведь будет выполнять свою военную миссию - уничтожение большого количества врага.

"Под Бахмутом враг положил около 50 тыс., на каждых 42 см Бахмутской территории - одну жизнь российского военного. Чего они достигли? Ничего. Что изменилось? Изменилось то, что мы сейчас атакуем и пытаемся освободить Бахмут не неся таких больших потерь, как у россиян. Так же может случиться и с Авдеевкой, что перемолов очень большое количество врага нам придется отходить из этого города и принципиально ничего не изменится", - добавил эксперт.

Война в Украине - бои за Авдеевку

По данным Минобороны Украины, оккупанты в боях под Авдеевкой потеряли уже около 4 тысяч солдат.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал тактику врага в районе города суицидальной.

В утренней сводке Генштаба от 29 октября россияне продолжили попытки окружить Авдеевку и получили "по зубам".

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