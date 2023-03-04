За сутки российские захватчики выпустили более 460 снарядов по мирным населенным пунктам Херсонской области.

Как говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации, только Херсон враг обстрелял четыре раза. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 69 раз обстреляли территории области. По мирным населенным пунктам Херсонщины выпустили более 460 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 10 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области - что стоит знать

После деоккупации правобережной Херсонщины россияне продолжают наносить удары по освобожденным населенным пунктам области.

2 марта оккупанты сбросили взрывчатку на очередь за гуманитаркой, в результате чего пострадали девять человек.

3 марта враг нанес удар по Херсону. Обломок от снаряда травмировал женщину, работницу одного из предприятий. В тот же день вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста

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