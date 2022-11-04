Российские оккупанты забыли на своих позициях украденные у украинцев вещи.

Украинские военные нашли на позициях россиян в деоккупированном Святогорске украденный планшет и вернули его владельцам.

Как говорится в опубликованной активистом Сергеем Стерненко переписке, бойцы наткнулись на планшет Apple с еще открытым аккаунтом женщины.

Защитники написали украинцы, та узнала технику и рассказала, что, вероятно, речь идет о планшете ее матери.

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"То украли, видимо, мамин из дома.. Какие же они тв*ри... Мы все потеряли, а этот планшет - как "привет" из прошлой жизни", - рассказала она.

На вопрос, в каком вознаграждении нуждаются парни, военные ответили: "Ничего. Мы же ВСУ". "Все восстановим после победы", - подчеркнули бойцы.

Из переписки следует, что адресатка получила отправление. Женщина была тронута поступком украинских военных, отметив, что те оплатили еще и доставку.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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