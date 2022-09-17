Пропагандисты утверждают, что основной путь снабжения не поврежден.

Партизаны подорвали участок железнодорожных путей в оккупированном Мелитополе, по которым русские доставляют боеприпасы и топлива из Крыма.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь, а также делятся в Telegram коллаборанты.

После инцидента российские военные усиленно досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов и пешеходов, пишут журналисты.

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Погибших или пострадавших нет.

"В результате работы мелитопольского движения сопротивления разрушен приемно-отправной путь, помещение дежурного по станции Низяны, 25 шпал и др.", - заявляют оккупанты.

Местные журналисты утверждают, что инцидент приостановил доставку боеприпасов группировке войск РФ, тогда как пропагандисты утверждают, что основной путь поставки не поврежден.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

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