Для реализации этого плана украинским войскам нужно пройти еще 35-40 км, подчеркнул эксперт.

Рано или поздно российская группировка войск в Энергодаре, в частности на территории АЭС, может оказаться в оперативном окружении, рассказал в интервью Obozrevatel военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев указал, что сейчас российские войска используют ЗАЭС и город-спутник Энергодар как "щит" от огневого ответа ВСУ на обстрелы соседнего Никополя.

Однако у россиян на Запорожской АЭС есть все "шансы" попасть в окружение, если ВСУ деоккупируют Васильевку и двинутся на юг.

Видео дня

"Понятно, что до реализации этого плана еще очень далеко, потому что россияне имеют серьезные ресурсы на этом направлении, там сплошное минирование, сеть оборонительных сооружений плюс постоянная боевая работа российской авиации и артиллерии создает сложности с продвижением вперед. Но как только мы прорвем оборону в районе Васильевки и двинемся на юг километров на 35-40, россияне соберут все свои вещи и будут бежать как можно дальше от Энергодара", - пояснил Селезнев.

Для реализации этого плана украинским войскам нужно пройти еще 35-40 км, подчеркнул эксперт. Он отметил, что для более быстрой реализации этого намерения ВСУ нужна будет западная авиация, но даже предоставленные кассетные боеприпасы "создают для нас возможности по крайней мере по паритету в рамках контрбатарейной борьбы с противником".

В то же время Селезнев не верит, что россияне пойдут на совершение теракта на ЗАЭС: "Путин и так находится в статусе изгоя, а в случае совершения такого шага он вообще не будет иметь никаких шансов. Будет стоять вопрос о его физической ликвидации, и здесь нет ничего невозможного. Если в России произошел коллапс власти вследствие мятежа Пригожина, а там было привлечено не так много сил и средств, то если подключатся внешние актеры, чтобы ликвидировать Путина и его диктатуру, думаю, шансов у него не будет".

Ситуация на ЗАЭС и деоккупация Энергодара - главное

Россия использует ЗАЭС как "ядерный щит" с весны 2022 года - начала полномасштабного вторжения. Кроме того, в заложниках находятся как жители оккупированного Энергодара, так и украинский персонал станции.

В течение последних нескольких месяцев из разведки начала поступать информация о намерениях РФ осуществить на территории АЭС ядерную провокацию; западные аналитики пишут, что РФ, вероятно, готовит операцию под "чужим флагом", чтобы во всем обвинить ВСУ.

Председатель ГУР Кирилл Буданов предполагает, что Россия способна вызвать ядерную катастрофу в случае неминуемой деоккупации Запорожской области.

По последней информации, Россия также заминировала крыши реакторных корпусов.

Отдельные эксперты уверены в способности ВСУ освободить ЗАЭС без "ядерного" риска. По мнению британского аналитика Шонна Белла, вариант для Украины - начать "тотальную атаку" на российские силы, базирующиеся на АЭС, чтобы отбить ее. Среди рассмотренных вариантов - окружить АЭС, очистить прилегающую территорию, а затем договориться о безопасном проходе тех российских сил, которые остаются на объектах.

Украина неоднократно призывала МАГАТЭ и другие профильные международные организации до контроля над станцией, поскольку Россия разместила там взрывоопасные вещества и боеприпасы. Высказывалось предложение, чтобы оккупанты оставили вокруг АЭС демилитаризованную зону, но Москва этот вариант отвергает по сей день.

Вас также могут заинтересовать новости: