За сутки уничтожили 3 вражеских "Калибра", 16 "Shahed" и еще 2 разведывательных БПЛА .

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в течение этих суток воины уничтожили 3 российские крылатые ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БпЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Видео дня

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 станций радиоэлектронной борьбы противника.

Война в Украине - последние новости с фронта

Сегодня силы обороны отразили многочисленные атаки российских захватчиков в районе Марьинки, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным министра обороны Алексея Резникова, сейчас российские захватнические войска за сутки тратят на атаки около 25-30 тысяч снарядов.

В ОК "Юг" отчитались об уничтожении установок, из которых российские оккупанты били по населению Правобережья Херсонщины. Тем временем россияне принудительно мобилизуют в свою армию шахтеров на оккупированных территориях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: