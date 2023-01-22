Удары по госпиталю "кадыровцев" подтвердили и сами боевики псевдореспублик в сводках по ситуации на фронте.

Украинские воины нанесли сокрушительные удары по элитному госпиталю для "кадыровцев" в Кадиевке Луганской области.

Как сообщает Стратегическое командование ВСУ, воины уничтожили здание бывшего профилактория машиностроительного завода высокоточным оружием.

"С недавних пор российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно "кадыровцы". Больше не будут", - отметили в СтратКоме.

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Удары по госпиталю "кадыровцев" подтвердили и сами боевики псевдореспублик в сводках по ситуации на фронте. Местные блогеры отметили, что там действительно лечились "кадыровцы".

Разгромы баз оккупантов

Во время новогодних праздников ВСУ набросать "подарков" российским оккупантам. В частности, накануне стало известно о большом "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России.

Россия официально подтвердила гибель лишь 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Поэтому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

Кроме того, ВСУ устроили налет на позиции врага в Чулаковке под Херсоном в новогоднюю ночь. У россиян - огромные потери, Генштаб отчитывается о 500 погибших и раненых.

Кроме того, "подарки" прилетели в логово захватчиков на оккупированной части Херсонской области. Потери уточняются.

Впоследствии украинские воины разгромили базу российских оккупантов в селе Правые Саги вблизи Алешек на Херсонщине. Оккупанты сами "сдали" локацию.

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