Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Российские оккупанты готовятся к решающей операции в 2023 году.
Аналитики пока не зафиксировали никаких признаков того, что украинские силы намерены остановить контрнаступательные операции этой зимой в пользу проведения большого контрнаступления весной. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Зато украинские силы могут готовить условия для потенциально большей контрнаступательной операции этой весной", - пояснили эксперт.
Как отмечается, прогноз министра обороны Алексея Резникова относительно высоких темпов российских операций весной частично подтверждает оценку Института изучения войны. Так, аналитики считают, что российские силы, вероятно, готовятся к намеченной решающей военной операции в 2023 году. В то же время российское наступление из Беларуси все еще остается маловероятным.
Новое контрнаступление Украины
Американское издание New York Times сообщило, что коллективный Запад готовит Украину к началу процесса деоккупации захваченных россиянами земель. Речь идет о том, что весной ВСУ могут пойти в наступление.
Как сообщал УНИАН, западные страны изменили свое мнение относительно войны в Украине. Ранее союзники Киева оказывали поддержку на уровне, достаточном для сдерживания российского давления. Однако теперь они заняли другую позицию. Теперь Запад считает, что закончить войну позволит только значительное освобождение украинских территорий. И именно для этого были одобрены поставки разнообразной техники.
В течение нескольких недель ВСУ получат БМП Bradley, а Франция отправит ВСУ легкие колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев.