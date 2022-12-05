У ликвидированного захватчика трое детей, но жена вернула его домой только в черном пакете.

Украинские воины продолжают "денацифицировать" русскую армию. На этот раз в черном пакете домой вернулся российский "мобик" из Первоуральска Даниил Нарбутовских.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ликвидированный "мобик" был на родине "героем своего времени", отцом троих детей и косил под руснявого рэпера-путиниста Тимати.

"В родном городе его считали настоящим героем, потому что в возрасте 18 лет прославился - задержал педофила-убийцу троих детей", - отметил эксперт.

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Нарбутовских мобилизовали 28 сентября, но воевать он особо не хотел. После принятия поправок об отсрочке для родителей трех детей, жена Екатерина пыталась его вернуть, но безуспешно.

Из Первоуральска его отправили в учебную часть в Елань, а уже в середине октября в "ЛНР". Очевидно, именно на луганской земле захватчик нашел свою смерть.

Потери РФ в Украине

По состоянию на 5 декабря потери россиян среди личного состава достигли 91 тыс. 690. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

В ОП сообщали, к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч. СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские воины ликвидировали Михаила Саморукова - командира батальона кубанских казаков, участника нескольких войн, офицера российского спецназа в отставке.

Вчера, 4 декабря, украинские зенитчики "приземлили" вражеский вертолет Ка-52. Его экипаж был одним из лучших в армии оккупанта. Оба летчика ликвидированы.

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