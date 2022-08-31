В результате инцидента погибли трое оккупантов, еще двоих госпитализировали.

В июне российские военные и работники ФСБ устроили стрельбу в одном из кафе временно оккупированного Херсона. Трое из них погибли.

Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на отчет Следственного комитета РФ об инциденте, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Перестрелка произошла 19 июня около 20:00. Трое ФСБшников - Игорь Якубинский, Сергей Привалов и Д. А. Бородин – вошли в кафе на проспекте Ушакова. В заведении уже выпивали российские контрактники - сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин из восьмого артиллерийского полка ЧФ РФ.

Відео дня:

ФСБшники якобы упрекнули оккупантов за пьянство в форме и с оружием. Обухов в ответ выстрелил из пистолета в пол. ФСБшник Привалов попытался выхватить пистолет, а Сосудин открыл огонь из Ак-74 – Якубинский и Привалов открыли ответный огонь.

В результате перестрелки погибли контрактник Обухов, ФСБшники Привалов и Якубинский. Бородина и Судина госпитализировали в госпиталь в Севастополе. Еще один ФСБшник, имя которого не раскрывается, скрылся с места перестрелки.

Как сообщал УНИАН, ранее во временно оккупированной Васильевке Запорожской области произошел конфликт между бурятами и "кадыровцами". Они устроили перестрелку, потому что каждая из сторон стремится контролировать город. Схватка закончилась жертвами, хотя точное количество убитых и раненых неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: