Защищает противовоздушная оборона там, где это наиболее необходимо.

Враг атакует нашу столицу чаще всего, поэтому она нуждается в большей защите.

"Мы не можем рассказывать, что и где защищено и какое количество средств ПВО. Но дискуссии определенно опасны с точки зрения информации... Военное руководство, высшее руководство государства знает где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев, надо посчитать. Потому что Киев атакуют чаще всего, а там где бьют чаще всего - надо больше защиты. Это очевидно и должно быть понятно всем", - сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Поэтому, по его словам, перекрываться противовоздушной обороной и распределять силы будут там, где это наиболее необходимо.

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"У нас есть очень много важных объектов государства, стратегических объектов и надо это все перекрыть. Украина большая, а средств мало. Несмотря на то, что нам Запад предоставил много систем, по номенклатуре только SAMP/T ожидаем. А ведь количество, вопрос в количестве", - пояснил Игнат.

Ракетные атаки по Украине

В последнее время враг усилил обстрелы Украины.

В ночь на 16 мая россияне устроили массированную воздушную атаку по Украине. Больше всего сил направили именно на столицу. Только аэробалистические ракеты "Кинжал" были запущены 6 штук - все уничтожила противовоздушная оборона. Эксперты считают, что уникальным случаем, поскольку РФ ни разу не использовала этот тип ракет как основной при нанесении массированного удара.

Как сообщал УНИАН, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет.

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