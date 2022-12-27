Это означает угрозу нанесения ракетных ударов по Украине.

По всей Украине по состоянию на 14:50 объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Карта воздушных тревог

Волна тревоги распространилась с севера на восток и запад, а также на юг.

Видео дня

Как пишет Беларускі Гаюн, россияне подняли в небо Миг-31К – носитель "Кинжалов", а также самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50 "Сергей Атаянц". Оба самолета взлетели с беларусского аэродрома "Мачулищи".

Россия готовится к новому массированному удару

Россия планирует ударить по Украине на праздники, заявила накануне пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Для этого враг накапливает ракеты в море, готовит стратегическую и тактическую авиацию. В ВСУ не исключают и массированных атак иранскими дронами.

Об угрозе массированных ударов ранее заявлял и украинский президент Владимир Зеленский. Он посоветовал гражданам быть предельно осторожными в эти дни и реагировать на сигналы тревоги.

В то же время, по словам советника ОП Алексея Арестовича, планы по массированному удару у россиян, вероятно, сдвинулись из-за взрывов на аэродроме "Энгельс" 26 декабря.

В ВВС подтверждают, что враг рассредоточил стратегическую авиацию, играющую важную роль в ударах по Украине.

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