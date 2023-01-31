Сообщается, что они намеренно посылают людей через минные заграждения.

На Запорожском направлении российские военнослужащие отправляли мирных людей к позициям Вооруженных сил Украины через минные заграждения.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, на украинские позиции выходили люди, которые остались жить на временно оккупированных территориях, с предложением от оккупантов якобы забрать тела убитых. Однако после этого оккупанты отказывались вести переговоры.

"По имеющейся информации от наших военных, людей посылают намеренно через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским", - говорится в сообщении.

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В Центре сопротивления отмечают, что это свидетельствует об еще одном международном преступлении оккупационных войск.

Преступления российской армии

По данным New York Times, российские командиры знали о сексуальном насилии оккупантов против мирных украинцев или даже поощряли его.

Недавно член международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине рассказала об установленных фактах сексуального насилия против детей со стороны оккупантов.

Осенью международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в преступлении против человечества.

Напомним, что по состоянию на середину декабря сообщалось о 49 219 уголовных производств в отношении российских военнослужащих.

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