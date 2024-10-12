В окрестностях этого города добывается основная часть угля, который потребляет украинская металлургия.

Возможный захват Покровска российскими оккупантами будет не только военным поражением для ВСУ, но и создаст серьезные экономические проблемы для Украины. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание приводит несколько алармистскую картину происходящего на этом участке фронта. В частности утверждается, что россияне "с каждым днем приближаются к нему на несколько миль", что является сильно преувеличенной оценкой.

Также автор публикации называет Покровск "ключевым логистическим и транспортным узлом" для ВСУ и "воротами к завоеванию остальной части Донецкой области" и даже якобы к завоеванию города Днепр. Хотя последний лежит аж в 150 км з северозападу и защищен массивными водными преградами, которые крайне трудно форсировать – реками Днепр и Самара.

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"Но падение Покровска может оказать еще более коварное влияние на способность Украины продолжать борьбу. Город является источником большей части угля, используемого в сталелитейной и металлургической промышленности страны, которая когда-то была основой украинской экономики и до сих пор остается вторым по величине сектором, хотя производство упало до менее чем 1/3 довоенного уровня", – добавляет издание.

Отмечается, что уголь необходим для производства чугуна и питает большинство старых сталеплавильных печей Украины, которые в свою очередь обеспечивают значительную часть украинского промышленного экспорта.

Потеря источников угля не обязательно будет означать остановку украинской металлургии, но осложнит ей конкуренцию на международном рынке, поскольку придется полагаться на импортный уголь.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, несмотря на оккупацию Угледара и других населенных пунктов в Донецкой области, российские оккупанты не смогут достичь стратегической цели, ведь несут большие потери во время боев. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты продолжают продвигаться в Донецкой области и, по данным аналитиков DeepState, смогли достичь успехов возле четырех населенных пунктов. Речь идет о боях возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском.

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