По словам американского военного, Россия не сможет в полной мере воспользоваться захватом города.

Несмотря на оккупацию Угледара и других населенных пунктов в Донецкой области, российские оккупанты не смогут достичь стратегической цели, ведь несут большие потери во время боев. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо".

"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий - это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые продолжалась такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", стоит помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой", - считает офицер армии США в отставке.

По его словам, ресурсы армии РФ ограничены, поэтому она не может захватить большие территории, или же, например, дойти до Днепра. По мнению Ходжеса, Генштаб ВСУ использует правильную тактику с нынешними ресурсами, чтобы не дать РФ достичь существенных прорывов.

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"В то же время я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление и он вынужден искать решение. Кроме того, Украина таким образом приобретает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время", - подчеркнул экс-командующий армией США в Европе.

Ходжес уверен, что победа Украины в войне против России совпадает со стратегическими интересами США и Европы.

"Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет, и несмотря на все преимущества, которыми обладает Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее вооруженные силы продолжают наращивать численность и мощность. Поэтому я остаюсь оптимистом, особенно если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины соответствует нашим стратегическим интересам", - подытожил генерал.

Бои за Угледар - что известно

Ранее российские журналисты сообщили, что потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, участвовавшей в боях за Угледар, который армия РФ пытались занять с 2022 года, составляют 2,4 тысячи человек. Отмечается, что это 80% состава подразделения на момент начала российского вторжения в Украину.

В то же время военный эксперт Евгений Дикий заявил, что после захвата Угледара теоретически россияне могли бы развивать наступление в направлении Днепра и Запорожья, однако для этого у врага недостаточно сил.

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