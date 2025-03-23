Он выразил мнение, что люди, которые в начале 2022 года присоединились к армии, которые сами пришли и нашли место в строю - это активная прослойка украинского общества.

Добровольцам тоже страшно, но они разобрались и знают, что делать и как с этим быть.

Об этом сказал офицер 412 полка Nemesis Павел с позывным "Гараж" в интервью Укринформу. Он вспомнил начало полномасштабного вторжения и решение присоединиться к ТрО. "Когда все начиналось в 2022 году, это был большой шок, стресс... Это было первое время: вертолеты в Вышгороде, самолеты в районе Гостомеля, воздушные бои. Я подумал, что момент для выезда в безопасное место потерян. То есть дороги забиты, безопаснее остаться в центре Киева, дома", - рассказал военный.

"Мы видим эти колонны, которые заходят в Чернигов, Чернобыль, стоят под Киевом. Надо что-то делать. Нас было трое друзей. У одного был боевой опыт в АТО, но его побратимы уже были на марше, и единственное, куда можно было присоединиться - это ТрО. Мы думали, что россияне приедут прямо в Киев", - поделился пережитым "Гараж".

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Он откровенно сказал, что тогда ему было очень страшно, так как никогда в жизни. "Было очень страшно. Я даже не могу передать. В жизни так больше не боялся. Я не боялся так сильно, даже когда впервые участвовал в стрелковом бою. Потому что тогда я просто пришел и понял, что не уйду отсюда. Но в те первые дни мне было так страшно, что аж тошнило", - сказал военный и добавил, что потом привык.

Он выразил мнение, что люди, которые в начале 2022 года присоединились к войску, которые сами пришли, разобрались, нашли свое место в строю - это активная прослойка украинского общества.

"Лучшая организация, которую я видел, была в роте ТрО. Там были 100% добровольцев, ни одного мобилизованного. Вы представляете, какое у нас было настроение? Да мы готовы были лопатами русских убивать", - подчеркнул "Гараж".

Он выразил мнение, что нынешняя армия - это срез общества, ведь все то же, что и в гражданской жизни, есть в армии. "У меня в подразделении было три адвоката, два электрика, люди из бизнеса. Я тоже пришел из бизнеса. И все тогда были заряжены на одну цель - отбивать врага. Мы должны защищать страну. Это ощущения, которые невозможно передать. В ТрО это чувствовалось особенно сильно. Такого добровольческого рвения в армии я больше не чувствовал", - поделился военный.

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17 марта "азовец" Андрей Кориневич с позывным "Корень" рассказал, что добровольцев в армии становится все меньше. А медленная мобилизация связана с провалом информационной политики. "Мобилизация нужна, нам нужны люди в армии, потому что, к большому сожалению, солдаты гибнут, война не останавливается. У нас люди готовы выезжать, тонуть в Тисе вместо того, чтобы защищать свою Родину", - высказался Кориневич.

Ранее другой военный рассказал, почему с семьей решил уехать из Украины. Он отметил, что в 2022 году добровольцем шел защищать свой дом, не имея никакого военного опыта и считал, что все сделал правильно. Но с тех пор все изменилось.

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