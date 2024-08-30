ВСУ не дают врагу скапливаться, поскольку это опасно.

Российские оккупанты передвигаются на фронте малыми группами и пытаются накопить силы для продвижения. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков, комментируя ситуацию на Кураховском направлении.

По его словам, противник также активно использует бронетехнику, поскольку участок, который захватчики пытаются преодолеть, состоит из полей, а по ним трудно передвигаться пешком.

"Эти поля дистанционно заминированы или хорошо пристреляны нашими артиллерийскими системами и минометами. Также мы активно применяем FPV-дроны. Вчера на нашем направлении состоялся очередной вражеский штурм. Это была попытка высадить десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Мы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу", - отметил Войтенков.

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Как он добавляет, обычно враг подвозит технику, из которой может высадить до 10-15 солдат, однако ВСУ их видят благодаря круглосуточному мониторингу поля боя.

"Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем", - подытожил военный.

Война в Украине - ситуация на Кураховском направлении

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки на Кураховском направлениизафиксировано30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Покровском и Кураховском направлении ситуация очень горячая, но здесь врага может ожидать неожиданность, сказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Кураховское направление является сверхважным для российских оккупантов, потому что оно ведет к двум крупным городам Донецкой области.

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