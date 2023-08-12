В ВСУ подробно рассказали, за что будет вручаться эта награда.

В Украине вводят новую награду - нагрудный знак "За сохраненную жизнь".

Как говорится в сообщении Military Media Center, нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "За сохранение жизни" награждаются военнослужащие, работники ВСУ, которые спасли жизнь человеку во время участия в военных действиях или ликвидации природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций.

"Нагрудным знаком могут быть награждены также другие лица, если их действия спасли жизнь военнослужащему или работнику ВСУ", - уточняется в сообщении.

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На лицевой стороне изображена "Звезда жизни" - символ неотложной медицинской помощи, которую образуют санитарные носилки для переноски раненых. В центре символ медицины - посох Асклепия, божественного покровителя медицины.

Награды в Украине

В Украине время от времени вводят новые награды для украинских защитников. Так, 28 июля ко Дню медика была введена медаль "Крест медицинских сил". Министр обороны Алексей Резников наградил военных медиков новым отличием - медалью "Крест медицинских сил". Этой медалью награждаются военнослужащие и работники медицинских сил ВСУ.

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