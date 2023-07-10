Позиция властей Британии основывается на том, что это государство подписало конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, подчеркнул эксперт.

Позиция правительства Великобритании, которое не одобряет использование кассетных боеприпасов во время боевых действий, не повлияет на то, что Украина их получит, поскольку это решение принято руководством США.

Об этом в эфире телеканалу "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. "Мы получим кассетные боеприпасы, потому что решение о получении кассетных боеприпасов - это, собственно, решение Соединенных Штатов, которые опираются на наши потребности на поле боя, и ограничения в поставке обычных боеприпасов калибра 155 мм. Позиция Британии является скорее политической, потому что, заключив конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, они иначе и не могли говорить", - отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что в 2019 году был подробный отчет о будущем артиллерии Великобритании, где сделаны выводы, что во время учений успеха в противостоянии российской мощности можно добиваться только тогда, когда на помощь приходит американская бригада, которая использует кассетные боеприпасы. Поэтому в случае полномасштабных боевых действий конвенцию о запрете кассетных боеприпасов нужно будет пересматривать, потому что высокоточных боеприпасов не хватит на ту интенсивность боевых действий, которую может вести РФ.

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"Вполне понятно, что поставки кассетных боеприпасов из США являются необходимым шагом для балансировки ситуации для поддержки наших подразделений. И я думаю, что политические заявления отдельных лидеров НАТО вряд ли повлияют на реализацию, объявленную Соединенными Штатами", - добавил Згурец.

Помощь украинцам от США - что надо знать сейчас

Напомним, что 7 июля Пентагон объявил очередной пакет военной помощи, в котором впервые согласился поддержать Украину кассетными боеприпасами. Соответствующее решение одобрил президент США Джо Байден.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что до этого Киев долгое время настаивал на кассетных боеприпасах, поскольку они нужны для деоккупации Украины.

В то же время британский премьер-министр Риши Сунак отметил, что его правительство не одобряет использование кассетных боеприпасов во время боевых действий. Он напомнил, что в свое время Великобритания была одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования. Ни США, ни Украина, ни Россия эту конвенцию по состоянию на сейчас не подписали.

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