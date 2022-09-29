Президент подчеркнул, что в Украине остаются тысячи тел погибших российских солдат из разных регионов, тела которых гниют в полях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что "специальная военная операция" президента Российской Федерации Владимира Путина - это операция лжи, террора и уничтожения коренных народов России.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении к народам Кавказа, Сибири и других коренных народов России.

"В Украине остаются тысячи тел погибших российских солдат из разных регионов. Они гниют на полях. Они хранятся в моргах. Те, которых не сожгла сама же российская армия. Единственная армия в мире, которая возит за собой мобильные крематории, чтобы избавляться от тел своих же погибших солдат, когда успевает это делать", - сказал Зеленский. Видео дня

"Но сейчас она так бежит, что бросает даже танки и реактивную артиллерию. Не только тела убитых. Вы только вдумайтесь, до чего дошло. Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, которых мобилизируют сейчас, особого тезиса: делайте хотя бы татуировку с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют. И когда при вас не будет даже солдатского жетона", - отметил президент.

"Российская власть отправляет на эту войну людей без солдатских жетонов, часто без документов. Они делают это специально, чтобы было проще врать. Врать вам о том, сколько здесь на самом деле погибает людей. Вот это их спецоперация. Спецоперация по вранью, террору, уничтожению коренных народов", - отметил Зеленский.

Ранее Зеленский призвал народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы в Российской Федерации бороться за свободу, поскольку Путин не остановится на первой волне мобилизации.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих находящиеся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Дагестане начались мощные протесты против мобилизации в РФ. Там вышли на улицы около 300 человек. Крупнейший митинг прошел в столице - Махачкале. Отмечается, что большинство протестующих - женщины, которые выступают против того, чтобы их сыновья и мужья шли на войну в Украину.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими. Известно, что против митингующих полиция применила слезоточивый газ, задержаны более сотни человек.

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