Оккупанты хотели узнать, появились ли для них новые возможности на линии фронта.

Российские оккупационные войска на днях провели четыре механизированные атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области для проверки реакции Украины.

Как сообщает Институт изучения войны, враг проводит усиленные взводные механизированные атаки к востоку от города Часов Яр и села Новопокровское (к северо-западу от Авдеевки), а также ротные механизированные атаки возле Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) и в Старомайорском (к югу от Великой Новоселки). В результате армии противника удалось несущественно продвинуться на восток от Новопокровского и Старомайорского. При этом солдаты страны-агрессора не реализовали подтвержденных продвижений у Часов Яра или Новомихайловки.

Как отметили аналитики, в последние дни войска РФ уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска. Причем эти штурмы, - по одному в каждой из четырех нынешних операционных осей России, - ограничены по сравнению с предыдущими механизированными атаками в начале или во время целенаправленных наступательных усилий.

Видео дня

Эксперты предполагают, что таким образом агрессор хотел оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.

"Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области пытались воспользоваться недостатком украинской живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт, и создать возможности для наступления российских войск на других направлениях. Армия РФ хотела проверить, существуют ли такие возможности для использования на линии фронта в Донецкой области, и если да, то где они есть", - пояснили в ISW.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, российские захватчики с начала текущих суток усилили штурмовые действия на Покровском и Купянском направлениях.

По данным BBC, лето в Украине только начинается и уже выглядит опасным. Украина переживает худший кризис со времен первых месяцев после полномасштабного вторжения России.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предполагает, что в конце 2024 года на фронте в Украине может сложиться тупиковая ситуация, из которой удастся выйти в 2025 году, если условия будут в пользу ВСУ.

В то же время Россия полностью переводит свою экономику на военные рельсы. Это подтверждает намерения Кремля вести войну на истощение.

Вас также могут заинтересовать новости: