Он заявил, что российские власти знают о проблемах в ряде регионов, так как в случае их нарастания это закончится развалом России.

В ряде регионов России зреет недовольство режимом президента страны Владимира Путина.

Об этом сообщил в интервью LB.ua секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, украинские власти имеют данные соцопросов, проводимых российскими спецслужбами на территории РФ. Из них следует, что в России начинают появляться территории, которые "готовы освобождаться от колониального состояния".

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"У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", — сказал Данилов.

Он заявил, что российские власти знают о проблемах в ряде регионов, так как в случае их нарастания это закончится развалом России.

"Причем Украина в этом практически физически не участвует, то, что делает Путин, он сам своими действиями разваливает РФ", - считает Данилов.

Он подчеркнул, что есть территории, которые не поддерживают режим Путина и их процент растет - на первом месте среди таких находится Татарстан, а на втором - Чечня.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября военный эксперт Олег Жданов рассказал, как может Украина получить часть РФ после победы.

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