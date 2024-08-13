Эти северокорейские ракеты, хоть и редко достигают целей, однако представляют серьезную угрозу населению.

Российские оккупанты атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области.

Эти северокорейские ракеты, хоть и редко достигают целей, однако представляют серьезную угрозу населению, поскольку отклонение этих ракет от целей составляет 100-200 м, а иногда они разваливаются в полете.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, добавив, что KN-23 - это клон российской баллистической ракеты комплекса "Искандер". По его словам, северокорейская ракета на 400 кг легче и на 190 км имеет большую дальность полета.

Видео дня

"Пусковой комплекс несет две таких ракеты. В этой ракете диаметр корпуса больше на 10 мм, она длиннее на 90 см, в большинстве узлов похожа на российский прототип", - рассказал Романенко.

Авиаэксперт рассказал, что во время исследования этих ракет обнаружили, что их системы наведения очень просты, эта ракета имеет 3 спутниковые системы ориентации: американскую GPS, российскую "ГЛОНАСС", китайскую "Бейдоу". Первая в Украине глушится, а две других не дают необходимой точности, поэтому часто эта ракета летит по инерционной системе.

"Эти ракеты опасны, они неустойчивы к РЭБам. Когда разобрали эту ракету, то увидели, что она очень простая, все провода были без металлической пленки, они подвергаются воздействию радиопомех. Поэтому, может, когда высокая плотность средств РЭБ, это влияет на то, чтобы сбить с заданного курса эту ракету на конечном этапе", - сказал Романенко.

По словам эксперта, не исключено, хотя и маловероятно, что корейцы могли попытаться установить систему донаведения ракеты на терминальном отрезке, и она просто прицеливается и сравнивает место падения с тем, которое задано в памяти ее компьютера.

Ракеты KN-23

11 августа оккупанты атаковали Украину, использовав четыре северокорейские ракеты KN-23. Командующий Воздушных Сил Николай Олещук отметил, что они "хоть и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению". Одна из них упала на Киевщине и убила двух человек.

Вас также могут заинтересовать новости: