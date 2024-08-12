Военный отметил, что РФ постоянно меняет свою тактику атак.

Зенитчик, Герой Украины, подполковник Артем Шарков рассказал, что украинские военные в целом уничтожили очень много вражеских целей, однако россияне являются коварным и хитрым противником. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Да мы уничтожили очень много целей. Потом россияне изменили тактику, наверное поняли, что есть зенитная засада, и начали нас облетать. Покинуть этот район мы не могли - один из наших городов остался бы совсем не прикрытым. Но мы осуществили перемещение и изменили позиционный район. Там уже смогли полностью реализовывать свои боевые возможности. Россияне - коварный и хитрый противник. Но во многом они делают так же как делали бы и мы: запускают цели в руслах рек, между холмами, используют свойства местности и особенности тех или иных ракет", - отметил Шарков.

По словам зенитчика, оккупанты постоянно меняют тактику, однако за один-два противовоздушных боя становится понятно, откуда будут лететь их беспилотники и с какой позиции самолеты будут пускать ракеты.

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"Мы уже догадываемся, по каким объектам могут бить. И готовы отбивать атаки. Нашей особенностью был наш комплекс. В Украине до 2022 года он не применялся. Эту установку наши партнеры никогда не использовали по-настоящему. Мы - использовали. Это было совсем по-другому и в других условиях. Были моменты, когда мы открывали у него новые возможности. Мы работали на таких высотах и на таких дальностях, что это давало чрезвычайный результат, который даже наших партнеров поразил. Особенно, учитывая условия работы", - объяснил военный.

Также зенитчик рассказал, как ограничивал количество стрельб, к примеру, не двумя ракетами, как требуют руководящие документы, а одной.

"Оценивал результаты, вторую ракету пускал в другие цели, а не просто так. Бывало, что беспилотник выныривал в нескольких километрах от нас и приходилось с ходу стрелять, только запустилась техника - ракета на подготовку и сразу пуск. У зенитчиков есть шутка: главное, чтобы ты не обстрелял стаи птиц. Потому что иногда на экране такая жирная отметка, а в реальных боевых условиях - обманка. Поэтому все проверяешь, проверяешь и еще раз проверяешь, прежде чем выпустить в это стадо драгоценную ракету", - подчеркнул Шарков.

Также военный рассказал, что его дивизион начал первым уничтожать российские "Шахеды" с высокой эффективностью, а после чего и "Орланы".

"На счету дивизиона, когда я выходил из него на повышение, было 168 уничтоженных воздушных целей: 13 ракет различного базирования, беспилотники типа "Орион", всякие "Залы" и "Ланцеты". Суперкамы попадались. Было несколько беспилотников-этажерок, которые используют для разоблачения системы ПВО, различные БпЛА неустановленного типа. В какой-то момент у меня ребята из стартовой обслуги забыли, как это - разряжать пусковую установку. Они настолько привыкли эти все ракеты только быстро заряжать с транспортно-заряжающей машины, что когда ее надо было разрядить, у них был ступор", - добавил Герой Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт, полковник запаса Петр Черник отметил, что Украине не нужно недооценивать врага. По его словам, плацдарм операции в Курской области будет расширяться, однако не нужно делать ставку на то, что завтра ВСУ возьмут всю Курскую область и пойдут на Москву.

В то же время представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак заявил, что оккупанты не смогли закрепиться на берегу канала Северский Донец - Донбасс, ведь они понесли большие потери.

"Такая попытка была, им закрепиться не удалось, сразу артиллерия отработала и уже здесь оккупантов пулеметчики и пехотинцы достреливали", - сообщил он.

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