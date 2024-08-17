Горячее всего - на Покровском направлении.

Российские захватнические войска не уменьшают наступательное давление на востоке Украины и бьют по пограничью Сумщины. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 в социальной сети Facebook.

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 72. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел более трети от всех атак", - говорится в сводке.

В то же время государство-террорист не прекращает применение авиации и артиллерии по пограничью Сумской области. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Бачевск, Дружба, Нововасильевка, Большая Березка, Ромашково, Прогресс, Поповка, Тимофеевка, Покровка.

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Также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по районам населенных пунктов Заруцкое, Стариково, Хотень, Юнаковка и Басовка, всего в настоящее время применив 11 управляемых авиабомб.

Как отмечают в Генштабе, сегодня на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске еще продолжается бой.

Еще четыре раза враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются.

Кроме того, на Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. С начала суток на этом направлении насчитывается уже 14 боестолкновений, до сих пор продолжается пять боестолкновений. Ситуация контролируемая.

Продолжаются бои на Северском направлении, где противник атакует вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного. Оккупанты шесть раз пытались прорвать украинскую оборону. Все атаки отбиты.

При этом, на Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра. Три из этих боестолкновений продолжаются.

В сводке сказано, что Торецкое направление остается одним из самых горячих и приоритетных направлений для вражеской армии, количество вражеских атак здесь в настоящее время составляет семь. В частности, сегодня враг в основном атакует возле населенных пунктов Северное, Торецк и Железное, наши защитники дают достойный отпор противнику. Шесть боестолкновений уже завершено. Также авиация агрессора нанесла удар по Курдюмовке неуправляемыми авиаракетами.

В то же время, наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так с начала суток оккупанты совершили уже 25 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного, Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая натиск, уже отбили 25 атак противника, 11 боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики девять раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки. По Мемрику нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой.

К тому же, на Времовском направлении захватчики пытались атаковать в направлении Угледара, состоялась одна безуспешная попытка. На Приднепровском направлении также отражена одна вражеская атака.

Запорожскую область оккупанты сегодня атаковали авиацией, сбросив в район Новоданиловки три КАБа, и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке и Каменскому.

Ситуация на Покровском направлении - новости

Как сообщал УНИАН, начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко отмечал, что враг на Покровском направлении не планирует терять инициативу, поэтому постоянно проводит штурмовые действия. В частности, на этом направлении облегчения не произошло с ситуацией на Курщине.

Также представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что, по состоянию на сейчас, массового отвода войск противника на юге не зафиксировано, на боевых действиях курская операция пока никак не сказалась.

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