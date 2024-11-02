Если военные не удержат определенные позиции, это отрежет подразделения в самом городе от снабжения.

Бои возле Торецка, на первый взгляд, напоминают многие другие участки фронта в Украине, каждый из которых имеет свои окопы и бункеры. Однако прорыв позиций здесь может иметь катастрофические последствия для обороны украинской стороны, пишет New York Times.

"Если я сейчас потеряю эти позиции, то все подразделения в Торецке будут отрезаны от снабжения и материально-технического обеспечения, потому что все дороги позади", - сказал командир батальона 28-й механизированной бригады под позывным "Несквик" корреспонденту издания.

По словам журналиста, украинские военные воюют из укрепленных, вкопанных бункеров. Очень редко они передвигаются в открытом пространстве, поскольку их быстро заметят вражеские дроны. Все возможные подходы к позициям тщательно заминированы.

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"Если обобщить, то это маневренная оборона Второй мировой войны. Ничего не изменилось. Не забывайте о минных полях. Это не так просто, как кажется. Все новое - хорошо забытое старое", - сказал "Несквик", имея в виду стратегию, которая базировалась на мобильности и оппортунизме.

Редко есть шанс передвигаться на открытом воздухе, где российские беспилотники, некоторые из которых оснащены тепловым ночным видением, могут быстро убить их. Мины скрыты по всей земле, где солдаты могли бы продвигаться вперед, если бы могли. В то же время россияне постоянно накрывают позиции сил обороны из авиации, артиллерии и минометов.

Отмечается, что оккупанты устраивают штурмы примерно дважды в неделю. Время от времени к плохо обученным бойцам присоединяются гораздо лучше подготовленные военнослужащие российских ВДВ, и в большем количестве. Позиции, которые сейчас удерживают Силы обороны в районе Торецка, были отвоеваны у "вагнеровцев" больше года назад.

"Поражение может перерасти в стратегические потери в промышленном центре восточной Украины. Началось бы с соседнего Торецка, где уже идут городские уличные бои, а впоследствии перекинулось бы в более значительные и стратегически ценные города. Продвижение сюда позволило бы Москве заблокировать линию снабжения, которая соединяет украинские силы на большей части востока, отрезав их от важных медикаментов и боеприпасов", - отмечает издание.

Особенно важным является город Константиновка. По словам военных, он может обеспечить путь к Краматорску и Славянску в обход реки и посадок. Оккупанты также знают, что это ключевой город и постепенно выдавливают ВСУ.

Ситуация в районе Торецка

Силы обороны стабилизировали ситуацию в Торецке, враг не продвигается в городе, сообщила недавно пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По мнению военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, битва за Торецк может затянуться еще на месяцы.

Как писал Forbes, в Торецке бойцы ВСУ сносят целые дома с российскими военными

За прошедшие сутки на Торецком направлении оккупанты по три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация возле Торецка, Константиновки и Петровки"

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